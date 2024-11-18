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18 ноября, 14:43

Звезда фильма «Субстанция» Деми Мур призналась, что страдала РПП

Голливудская актриса и бывшая модель Деми Мур призналась, что в начале своей карьеры столкнулась с давлением со стороны продюсера. В интервью изданиям Daily Mail и Elle 62-летняя актриса рассказала, что жёсткие стандарты киноиндустрии привели к расстройству пищевого поведения и ненависти к собственному телу.

На заре карьеры один из продюсеров настоял на том, чтобы актриса похудела для роли. Это стало для нее унизительным эпизодом, ведь у актрисы не было проблем с лишним весом. После этого она стала одержима своей фигурой, начала интенсивно тренироваться и пристально следить за питанием — в итоге всё переросло в серьёзные проблемы со здоровьем.

Только спустя годы ей удалось принять своё тело и взглянуть на себя по-новому. «Пока мы так сосредоточены на том, кем мы не являемся, мы упускаем красоту всего того, кем мы являемся. Я люблю свое тело, но это больше о признательности — я действительно ценю всё, что мое тело делает для меня сейчас, а не только то, как оно выглядит», — отметила актриса.

С возрастом актриса столкнулась с новой проблемой: она уже не подходила на роли молодых девушек, при этом она не выглядела так, как продюсеры представляли себе возрастных женщин. Но актриса смогла побороть и это. В свои 62 года Деми активно продолжает сниматься.

Звёзды, которым в 2022-м неожиданно стукнуло 50 лет, хотя по ним и не скажешь
Звёзды, которым в 2022-м неожиданно стукнуло 50 лет, хотя по ним и не скажешь

Актриса приняла участие в съемках громкой голливудской премьеры «Субстанция» — кинокартина заняла второе место среди самых кассовых фильмов России в 2024 году. В центре сюжета ведущая телешоу о занятиях аэробикой, которую решают заменить более молодой женщиной. В отчаянии главная героиня пробует клонировать себя ради карьеры. У неё получается сделать более молодую версию себя, но у этого есть свои последствия.

Ранее российский актёр Михаил Галустян похвастался сменой имиджа — шоумен сильно похудел, подкачался и отрастил длинные волосы. Фанаты оценили новый образ актёра.

Обложка ©

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ demimoore

Дарья Блинова
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