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Регион
8 ноября, 14:29

«Превратился в Артура Пирожкова»: Галустян шокировал новым имиджем

Михаил Галустян сменил имидж и отрастил длинные волосы

Михаил Галустян. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / m_galustyan

Михаил Галустян. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / m_galustyan

Актёр Михаил Галустян решился на кардинальные перемены во внешности и поделился результатом с подписчиками в своих социальных сетях. Шоумен не только сильно похудел и подкачался, но и отрастил львиную шевелюру.

«Хорош!», «Помолодел», «Тебе идёт», «Милаха», «Всё-таки пересадка на тело Реввы удалась!», «Превратился в Артура Пирожкова», — высказались поклонники.

Ранее милый пухляш Михаил Галустян сбросил больше десяти килограммов веса, накачался и закрасил седину. Позже актёр признался, что принимал лекарства от диабета в начале похудения. Медики поставили ему первую степень ожирения и прописали лекарства от диабета, так как анализы выявили повышенные показатели некоторых веществ, в том числе глюкозы. Но дальше результаты достигались благодаря дисциплине и труду. Фанаты отметили, что юморист больше не соответствует привычному образу, изменившись до неузнаваемости.

Изменившийся до неузнаваемости Галустян раскрыл правду об одиночестве и депрессии
Изменившийся до неузнаваемости Галустян раскрыл правду об одиночестве и депрессии
Алена Пенчугина
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