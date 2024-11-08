«Превратился в Артура Пирожкова»: Галустян шокировал новым имиджем

Актёр Михаил Галустян решился на кардинальные перемены во внешности и поделился результатом с подписчиками в своих социальных сетях. Шоумен не только сильно похудел и подкачался, но и отрастил львиную шевелюру.

Ранее милый пухляш Михаил Галустян сбросил больше десяти килограммов веса, накачался и закрасил седину. Позже актёр признался, что принимал лекарства от диабета в начале похудения. Медики поставили ему первую степень ожирения и прописали лекарства от диабета, так как анализы выявили повышенные показатели некоторых веществ, в том числе глюкозы. Но дальше результаты достигались благодаря дисциплине и труду. Фанаты отметили, что юморист больше не соответствует привычному образу, изменившись до неузнаваемости.