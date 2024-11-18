Кевин Смит готовит сиквел «Догмы» с Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном

Кевин Смит, известный режиссёр и создатель вселенной View Askewniverse, официально анонсировал работу над продолжением культовой комедии 1999 года «Догма». В новом проекте, как минимум, ожидаются камео Бена Аффлека и Мэтта Дэймона, сыгравших в оригинальном фильме падших ангелов Бартлби и Локи.

Сюжет первой «Догмы» вращался вокруг двух ангелов, пытающихся вернуться на небеса, что грозило уничтожением всего сущего на Земле. Смит, который также сыграл Молчаливого Боба, заявил, что нашел способ продолжить историю, несмотря на опасения, что сиквел может испортить оригинальную картину.

На фестивале Vulture Смит подчеркнул, что участие Аффлека и Дэймона в проекте — не просто желание, а необходимость. «Единственный способ снять сиквел «Догмы» — это если они там будут», — заявил режиссёр. Он также отметил, что актёры должны ему за помощь в продвижении их сценария для фильма «Умница Уилл Хантинг», который принес им «Оскар».

Смит выразил уверенность в успешности сиквела, несмотря на скептицизм некоторых поклонников. «Я знаю, как это осуществить, и я в восторге от этого», — сказал он. Режиссёр добавил, что новая картина может расширить сюжет в различных форматах и даже стать частью более крупного проекта.

Хотя конкретные детали сюжета и даты начала съёмок пока не раскрываются, Смит активно работает над сценарием и планирует вернуть на экраны не только ангелов, но и других культовых персонажей. Среди них могут быть Джей и Молчаливый Боб, которые, возможно, снова появятся в новом фильме. Таким образом, поклонники «Догмы» могут ожидать возвращения любимых героев и развития истории, которая более чем 20 лет назад вызвала бурный интерес и споры. Смит, известный своим уникальным подходом к кино, обещает, что продолжение будет не менее провокационным и захватывающим.