Вспышка кишечной палочки в США: десятки человек инфицированы из-за моркови

В США зарегистрирована вспышка инфекции, вызванной кишечной палочкой. Причиной стала органическая морковь, которую поставляет калифорнийская компания Grimmway Farms.

На данный момент известно о 39 заболевших, из которых 15 были госпитализированы, а один человек скончался. Большинство случаев заражения зафиксированы в Нью-Йорке, Миннесоте, Вашингтоне, Калифорнии и Орегоне. Об этом сообщает издание The Guardian.

Компания отозвала свою продукцию, которая продавалась в магазинах под разными марками. Но зараженная морковь все еще может находиться у покупателей дома.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США рекомендует немедленно выбросить или вернуть зараженную продукцию в магазины, а также тщательно очистить все поверхности, которые контактировали с морковью.

Инфекция, вызванная этим штаммом кишечной палочки, может вызвать серьезные осложнения, особенно у детей и пожилых. Среди симптомов — сильные боли в животе, диарея, лихорадка, тошнота и рвота. Инкубационный период длится от 24 часов до 10 дней.