Губернатор Смирнов: В приграничье Курской области сбили управляемую авиабомбу
В небе над Курской областью была сбита авиационная бомба, принадлежащая Вооружённым силам Украины. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов в своём телеграм-канале.
«Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО», — написал Смирнов.
Ранее сообщалось, что системы ПВО успешно предотвратили крупномасштабную атаку ВСУ, направленную на инфраструктуру регионов России. По информации Минобороны РФ, за ночь были уничтожены 59 вражеских объектов. Два беспилотника были сбиты над Московской областью.
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