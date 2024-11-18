Родриго Бентанкур дисквалифицирован на 7 игр за расистские высказывания

Полузащитник британского «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур дисквалифицирован на семь матчей и оштрафован на 100 тысяч фунтов стерлингов из-за расистского комментария, сделанного в эфире телевидения. В июне этого года Бентанкур пошутил в адрес своего товарища по команде — футболиста Сон Хын Мина. Он заявил, что «все корейцы выглядят одинаково».

Эти слова вызвали бурю негодования в социальных сетях и привлекли внимание Футбольной ассоциации Англии (FA). FA предъявила Бентанкуру обвинения в неподобающем поведении и использовании оскорбительной лексики по национальному или расовому признаку.

После длительного расследования было принято решение о дисквалификации игрока на семь матчей. Это наказание распространяется только на внутренние соревнования и не затрагивает участие футболиста в матчах Лиги Европы.

«Сонни, брат! Я приношу тебе свои извинения за то, что произошло, это была просто очень плохая шутка! Ты знаешь, что я люблю тебя, и я бы никогда не проявил неуважения к тебе или причинил боль тебе или кому-либо еще!» — публично извинился за свои слова Бентанкур. Кореец Сон Хын Мин принял извинения своего товарища по команде.

В текущем сезоне Бентанкур появлялся на поле в 15 матчах, забив один гол и сделав одну результативную передачу.