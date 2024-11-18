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18 ноября, 16:43

Надежда Кадышева перенесла концерт в Тюмени из-за государственных мероприятий

Обложка © VK / Надежда Кадышева

Обложка © VK / Надежда Кадышева

Поклонники творчества Надежды Кадышевой получили неожиданные новости: концерт народной артистки России, запланированный на 30 ноября 2024 года в Тюменской филармонии, перенесен на более позднюю дату – 23 марта 2025 года.

Как сообщили организаторы из компании «Маргарита-Арт», это решение было принято в связи с необходимостью внести существенные изменения в плотный гастрольный график певицы. Театр «Золотое кольцо» уведомил концертную площадку о том, что график гастролей будет скорректирован. Вот как они объяснили причины изменений: «В связи с утренними государственными мероприятиями…».

Все билеты, купленные на концерт Надежды Кадышевой, который должен был состояться в первоначальную дату, остаются действительными и на новый концерт. Это означает, что зрители смогут посетить выступление 23 марта 2025 года без необходимости покупать новые билеты.

Кроме того, организаторы сообщили, что в случае, если у зрителей не получится посетить концерт в новую дату, они готовы вернуть деньги.

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Параллельно с новостью о переносе концерта наблюдается новый виток популярности творчества Надежды Кадышевой. Ее песня «Плывет веночек» стала настоящим хитом в социальных сетях, покорив сердца не только старшего, но и молодого поколения. Молодёжь активно использует этот трек в своих роликах и создает на его основе различные мемы.

Такая популярность, безусловно, накладывает большую нагрузку на гастрольный график певицы, что, возможно, требует внесения некоторых корректировок. Ранее Кадышева повысила стоимость своих новогодних корпоративов почти в пять раз. Это связано с возросшим спросом на её выступления и желанием артистки компенсировать увеличивающиеся расходы на организацию концертов.

Дарья Блинова
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