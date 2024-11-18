Надежда Кадышева перенесла концерт в Тюмени из-за государственных мероприятий

Поклонники творчества Надежды Кадышевой получили неожиданные новости: концерт народной артистки России, запланированный на 30 ноября 2024 года в Тюменской филармонии, перенесен на более позднюю дату – 23 марта 2025 года.

Как сообщили организаторы из компании «Маргарита-Арт», это решение было принято в связи с необходимостью внести существенные изменения в плотный гастрольный график певицы. Театр «Золотое кольцо» уведомил концертную площадку о том, что график гастролей будет скорректирован. Вот как они объяснили причины изменений: «В связи с утренними государственными мероприятиями…».

Все билеты, купленные на концерт Надежды Кадышевой, который должен был состояться в первоначальную дату, остаются действительными и на новый концерт. Это означает, что зрители смогут посетить выступление 23 марта 2025 года без необходимости покупать новые билеты.

Кроме того, организаторы сообщили, что в случае, если у зрителей не получится посетить концерт в новую дату, они готовы вернуть деньги.

Параллельно с новостью о переносе концерта наблюдается новый виток популярности творчества Надежды Кадышевой. Ее песня «Плывет веночек» стала настоящим хитом в социальных сетях, покорив сердца не только старшего, но и молодого поколения. Молодёжь активно использует этот трек в своих роликах и создает на его основе различные мемы.