Появилось видео избиения бойца ММА Фоменкова в московском баре «Мумий Тролль»

Появилось видео избиения бойца ММА Кирилла Фоменкова в московском баре «Мумий Тролль». По словам работников заведения, спортсмен выпил лишнего и начал нарушать порядок, поэтому его пришлось выдворять силой, сообщает Mash.

Момент избиения Фоменкова. Видео © Telegram / Mash

Инцидент произошёл в субботу на Арбате. Фоменков отдыхал, выпивал, а затем потерял чёткость воспоминаний. Он помнит только то, как рано утром начал ссориться с несколькими мужчинами. По видеозаписи видно, что группа охранников окружила его и прижала к двери. Один из них пытался успокоить Фоменкова, но когда боец пошёл на него с агрессией, охранники жёстко его избили.

Фоменков очнулся дома ближе к вечеру с головной болью и тошнотой. В больнице у него диагностировали сотрясение мозга, ссадины и гематомы на голове. Ему сделали прививку от столбняка и порекомендовали постельный режим. Полиция занимается розыском виновных в избиении.