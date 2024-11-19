В России упали продажи зимней резины из-за роста её стоимости

Несмотря на приближение зимы и традиционный ажиотаж вокруг сезонной смены шин, в этом году ситуация на рынке сложилась необычным образом: средняя стоимость зимней шипованной шины в октябре 2024 года достигла 7674 рублей, что на 16% выше аналогичного показателя прошлого года, пишет РБК со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий. Нешипованные зимние покрышки также подорожали на 13%, до 7472 рублей, а летние — на 12%, до 6225 рублей. Параллельно с этим наблюдается снижение продаж зимних шин на 2-7% в зависимости от типа.

«На уровень продаж зимних шин, прежде всего, влияет увеличение стоимости покрышек», — заявил операционный директор по сервису «Рольфа» Егор Телегин.

Опрошенные изданием эксперты считают, что падение спроса действительно может быть связано с экономией, из-за чего водители продолжают ездить на изношенной резине. Также стоит учитывать фактор покупки нового автомобиля, который сразу может идти с комплектом резины. Другая часть автолюбителей откладывают покупку новых шин в надежде на снижение цен в будущем.

Согласно статистике ЦРПТ, автолюбители в России в 2024 году по-прежнему предпочитают шипованные шины нешипованным. Это подтверждают и производители покрышек.

Автолюбителям рекомендуется заранее планировать покупку сезонной резины, чтобы избежать ажиотажа и более высоких цен. Перед тем как сделать выбор, стоит сравнить предложения в разных магазинах. Многие продавцы предлагают скидки и акции на этот товар. Если бюджет ограничен, можно рассмотреть возможность приобретения подержанных шин в хорошем состоянии или шипованных шин с пробегом.