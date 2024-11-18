Спортсменка из Владивостока выиграла 25 тысяч евро на забеге в Испании

Спортсменка из Владивостока Анастасия Рубцова завершила сезон с триумфом, одержав победу в финале Мировой серии Кубка мира по скайраннингу, который прошел в Испании. В соревнованиях приняли участие 650 сильнейших атлетов со всего мира.

Скайранинг представляет собой скоростное восхождение в горной местности. Для участников организаторы подготовили сложную трассу неподалеку от городка Эслида в Валенсии, которая включала девять крутых спусков и подъемов. Дистанция составила 42,5 километра с набором высоты в 3800 метров. Анастасия отметила, что испанские горы напомнили ей родные сопки, однако маршрут оказался крайне сложным: спортсменке пришлось преодолевать крутые склоны и карабкаться по камням.

«Последние три километра я бежала практически без воды, допивая последние остатки», — поделилась впечатлениями спортсменка.

В итоге Анастасия завершила гонку за 5 часов 38 минут 53 секунды, опередив свою главную соперницу, испанку Ойхану Кортазар, которая сначала держалась рядом, но к финишу уступила лидерство. А на финише спортсменку ждали две дочки.

Россиянка начала участвовать в соревнованиях по скайраннингу в 2023 году, дебютировав на Matterhorn Ultrax в Швейцарии. Тренировки она проводит в Приморье, используя местный рельеф, а раз в год отправляется в высокогорные регионы, такие как Алтай или Аршан, для подготовки к высотным условиям.

Победа в Испании стала пятой в её активе в рамках мировой серии: до этого спортсменка выигрывала этапы во Франции, Австрии, Швейцарии и Таиланде. Эти успехи позволили ей стать первой россиянкой, завоевавшей Кубок мира по скайраннингу. Министр спорта Приморского края Жан Кузнецов отметил историческое значение этого достижения для отечественного спорта.

Вместе с титулом победительницы Анастасия получила денежный приз в размере 25 тысяч евро. После насыщенного сезона, который начался для нее ещё в январе, она планирует сделать небольшой перерыв для восстановления.