Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 17:22

Лукашенко лишил званий 21 военнослужащего за противоправные действия в 2020 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил званий более двадцати военнослужащих и сотрудников силовых ведомств за противоправные действия в период обострения общественно-политической обстановки в 2020 году, которые несовместимы со статусом военнослужащего. Об этом заявили в пресс-службе главы государства.

«В соответствии с указом бывшие военнослужащие и сотрудники различных силовых ведомств (лица начальствующего состава) лишены воинских и специальных званий — всего 21 человек», — говорится в сообщении.

Лукашенко: РФ и Белоруссия справятся с любыми вызовами, главное держаться вместе
Лукашенко: РФ и Белоруссия справятся с любыми вызовами, главное держаться вместе

Ранее президент Белоруссии заявил, что в ближайшие пять лет в его стране не останется бездомных и тунеядцев. По словам Лукашенко, государство обеспечит их рабочими местами. Лидер республики также пообещал «серьёзно разбираться» с теми, кто «мешает людям жить», при этом попросив не обижаться. Кроме того, белорусский президент заявил о важности недопущения исчезновения трудоспособного населения из регионов. Решение проблемы кадрового оттока в центр он видит в создании новых производств и повышении качества жизни людей, чтобы «у человека вместе с зарплатой росли мотивация и квалификация».

Обложка ©

Life.ru

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar