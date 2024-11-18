Лукашенко лишил званий 21 военнослужащего за противоправные действия в 2020 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил званий более двадцати военнослужащих и сотрудников силовых ведомств за противоправные действия в период обострения общественно-политической обстановки в 2020 году, которые несовместимы со статусом военнослужащего. Об этом заявили в пресс-службе главы государства.

Ранее президент Белоруссии заявил, что в ближайшие пять лет в его стране не останется бездомных и тунеядцев. По словам Лукашенко, государство обеспечит их рабочими местами. Лидер республики также пообещал «серьёзно разбираться» с теми, кто «мешает людям жить», при этом попросив не обижаться. Кроме того, белорусский президент заявил о важности недопущения исчезновения трудоспособного населения из регионов. Решение проблемы кадрового оттока в центр он видит в создании новых производств и повышении качества жизни людей, чтобы «у человека вместе с зарплатой росли мотивация и квалификация».