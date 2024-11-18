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Регион
18 ноября, 11:43

Лукашенко: РФ и Белоруссия справятся с любыми вызовами, главное держаться вместе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал Россию и заявил, что Москва и Минск смогут справиться с любыми вызовами. Главная задача сейчас — держаться вместе.

«С любыми вызовами и проблемами мы справимся, если мы будем вместе», — сказал президент в Минске во время встречи с губернатором Смоленской области РФ Василием Анохиным.

Перед самой встречей президент республики заявил, что задался вопросом, можно ли вообще разделить белорусов и жителей Смоленщины, чем они не похожи. По словам Лукашенко, у всех есть «общая история и общее настоящее».

«Я абсолютно убеждён, что и будущее у нас должно быть общее», — подчеркнул белорусский лидер.

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Напомним, 17 ноября стало известно о решении президента США Джо Байдена. Как писали СМИ, он разрешил Украине бить ракетами ATACMS вглубь России. Такое «прощальное» послание уже прокомментировали в Кремле. Более того, ответы России на угрозы со стороны Америки не стоит недооценивать.

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Life.ru

Наталья Афонина
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