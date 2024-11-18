Лукашенко: РФ и Белоруссия справятся с любыми вызовами, главное держаться вместе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал Россию и заявил, что Москва и Минск смогут справиться с любыми вызовами. Главная задача сейчас — держаться вместе.

«С любыми вызовами и проблемами мы справимся, если мы будем вместе», — сказал президент в Минске во время встречи с губернатором Смоленской области РФ Василием Анохиным.

Перед самой встречей президент республики заявил, что задался вопросом, можно ли вообще разделить белорусов и жителей Смоленщины, чем они не похожи. По словам Лукашенко, у всех есть «общая история и общее настоящее».