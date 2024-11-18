Владимир Лёвкин оставил наследникам деревянный особняк в Звенигороде

Владимир Лёвкин, бывший солист популярной группы «На-На», оставил после себя не только музыкальное наследие, но и загородный дом в Подмосковье. Этот двухэтажный деревянный особняк в Звенигороде стал настоящим символом семейного уюта и борьбы с жизненными трудностями, передаёт Teleprogramma.

Дом, выполненный в стиле старинной русской усадьбы, был приобретен Лёвкиным вместе с четвё÷÷ртой женой Мариной. На первом этаже расположены гостиная, кухня и две гостевые комнаты, а на втором — спальня, кабинет и детская. Характерной чертой интерьера стали хрустальные люстры и мебель, созданная тульскими мастерами. Дизайн в пастельных тонах разрабатывала сама Марина, придавая дому атмосферу спокойствия и гармонии.

К сожалению, жизнь Владимира была омрачена долгой борьбой с раком. Впервые диагноз — рак лимфатической системы четвертой стадии — был поставлен ему в 2003 году. Несмотря на тяжесть заболевания, Лёвкин не сдавался и продолжал бороться. Благодаря поддержке жены и курсу химиотерапии ему удалось добиться ремиссии, которая продлилась около десяти лет. Однако болезнь вернулась, и в ноябре 2024 года артист скончался в возрасте 57 лет.

За годы борьбы с недугом Владимир и Марина успели насладиться счастливыми моментами семейной жизни. В их браке родилась дочь Ника, а особняк в Звенигороде стал местом, где семья находила покой и утешение. Лёвкин часто вспоминал, как любил проводить время на террасе с чашкой кофе, наслаждаясь тишиной и размышляя о жизни.

Владимир планировал приобрести квартиру в Москве, однако осуществить эту мечту ему не удалось. По словам Марины, дом в Подмосковье стал для них настоящим убежищем и символом любви, которую они сумели сохранить, несмотря на все испытания.

Владимир Лёвкин навсегда останется в памяти как талантливый артист и человек, который до последнего боролся за жизнь, поддерживаемый своей семьей и поклонниками.