Собака, которая два года ночевала на могиле хозяйки, обрела дом и надежду

Издание South China Morning Post (SCMP) поделилось трогательной историей о верном питомце, который на протяжении двух лет ежедневно навещал могилу своей хозяйки после её смерти. Эта история стала известной благодаря видеоблогеру и владельцу центра помощи бездомным животным, который услышал её от жителей провинции Цзянси. Публикация быстро распространилась в китайской социальной сети Douyin, где собрала более 205 тысяч лайков.

Местные жители неоднократно пытались взять собаку к себе, но она каждый раз упрямо возвращалась на кладбище. Когда об этом узнал блогер, он отправился в провинцию и нашел собаку. Выяснилось, что животное находится в плохом состоянии: у пса были серьёзные проблемы с кожным покровом, а ещё была повреждена лапа. Несмотря на ухудшающееся здоровье, он оставался верным своей хозяйке.

Блогеру удалось наладить контакт с собакой и забрать её в свой приют. В новом доме животное получило необходимую медицинскую помощь и новое имя — Чжунбао, что в переводе с китайского означает «верный малыш».

После четырёх месяцев лечения Чжунбао полностью восстановиился и теперь живёт в компании других спасённых животных.

Новый хозяин собаки сдержал своё обещание и продолжает регулярно привозить её на могилу прежней хозяйки. Это помогает животному сохранять связь с прошлым и символически прощаться с прошлой жизнью.

История Чжунбао стала символом преданности и верности, завоевав сердца пользователей социальных сетей и собрав множество положительных откликов. Она напоминает о необходимости проявлять заботу и сострадание к животным, которые, несмотря на все испытания, остаются верными своим хозяевам.