Россия предоставила в суд ООН материалы о совершении Киевом геноцида в Донбассе
Россия предоставила Международному суду ООН материалы, которые указывают на совершение Украиной геноцида в Донбассе. Сделано это было в рамках межгосударственного разбирательства, которое инициировал Киев. Окончательное решение будет вынесено по завершении всех необходимых процедур и проведения в Гааге устных слушаний, сообщает МИД РФ.
«18 ноября в 20:00 по московскому времени РФ представила в Международный суд ООН материалы совершения Украиной геноцида в Донбассе. Это сделано в рамках межгосударственного разбирательства, инициированного Украиной в феврале 2022 года с намерением обвинить Россию в «злоупотреблении» Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года и остановить СВО», — говорится в сообщении.
В дипведомстве подчеркнули, что РФ продолжит прилагать все усилия, чтобы преступный киевский режим был привлечён к ответственности за совершённые им зверства против народа Донбасса. Россия представила доказательства широкомасштабной дискриминации по этническому и языковому признаку в отношении русских и русскоязычных, стремления режима полностью стереть русский язык и русскую культуру.
Ранее депутат Госдумы призвал признать президента США Джо Байдена военным преступником и завести уголовное дело. Парламентарий утверждает, что именно Байдену принадлежит идея разжигания конфликта на Украине. По его словам, американский политик лично решил подвергнуть украинский народ геноциду, уничтожив некогда процветающую страну.