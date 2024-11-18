Россия предоставила в суд ООН материалы о совершении Киевом геноцида в Донбассе

Россия предоставила Международному суду ООН материалы, которые указывают на совершение Украиной геноцида в Донбассе. Сделано это было в рамках межгосударственного разбирательства, которое инициировал Киев. Окончательное решение будет вынесено по завершении всех необходимых процедур и проведения в Гааге устных слушаний, сообщает МИД РФ.

«18 ноября в 20:00 по московскому времени РФ представила в Международный суд ООН материалы совершения Украиной геноцида в Донбассе. Это сделано в рамках межгосударственного разбирательства, инициированного Украиной в феврале 2022 года с намерением обвинить Россию в «злоупотреблении» Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года и остановить СВО», — говорится в сообщении.

В дипведомстве подчеркнули, что РФ продолжит прилагать все усилия, чтобы преступный киевский режим был привлечён к ответственности за совершённые им зверства против народа Донбасса. Россия представила доказательства широкомасштабной дискриминации по этническому и языковому признаку в отношении русских и русскоязычных, стремления режима полностью стереть русский язык и русскую культуру.