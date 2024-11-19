Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с главой Минприроды РФ Александром Козловым
Северокорейский лидер Ким Чен Ын 18 ноября провёл встречу с российским министром природных ресурсов Александром Козловым, который прибыл в Пхеньян для участия в переговорах по линии межправительственной комиссии России и КНДР. Об этом сообщает радио «Голос Кореи».
Как ранее заявили в Минприроды РФ, российская делегация во главе с Козловым посетила Пхеньян для обсуждения вопросов торгово-экономического сотрудничества. Российскую сторону в межправкомиссии Козлов возглавляет с 2018 года, а сопредседателем от КНДР является министр внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Китай не направлял никаких запросов России по поводу взаимодействия Москвы с Пхеньяном. По его словам, все сообщения в западных СМИ на эту тему могут быть попыткой «вбить клин» в российско-китайские отношения.
Х / The Saviour