Маск передразнил Сороса после слов об угрозе жизням американцев при Трампе
Основатель SpaceX Илон Маск публично подшутил над сыном миллиардера Джорджа Сороса Александром. Бизнесмен оставил саркастический комментарий под постом председателя фонда Open Society Foundations*, который засомневался в эффективности американской системы здравоохранения при Дональде Трампе.
В публикации Алекс Сорос выразил недовольство в связи с планами кандидата на пост министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего реформировать медучреждения. По его словам, в этом случае жители США окажутся в затруднительном положении при повторении пандемии.
«Лжедемии», — отреагировал Маск игрой слов.
Несколькими днями ранее Маск также прокомментировал публикацию Владимира Зеленского. Предводитель киевского режима заявил, якобы Трамп не в силах принудить Украину к мирным переговорам. Пост бывшего комика рассмешил владельца соцсети X.
* Организация признана нежелательной в России.
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