Маск передразнил Сороса после слов об угрозе жизням американцев при Трампе

Основатель SpaceX Илон Маск публично подшутил над сыном миллиардера Джорджа Сороса Александром. Бизнесмен оставил саркастический комментарий под постом председателя фонда Open Society Foundations*, который засомневался в эффективности американской системы здравоохранения при Дональде Трампе.

В публикации Алекс Сорос выразил недовольство в связи с планами кандидата на пост министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего реформировать медучреждения. По его словам, в этом случае жители США окажутся в затруднительном положении при повторении пандемии.