Минюст США хочет лишить Google главного актива, нанеся по компании «исторический удар»

Сотрудники Минюста США через суд будут добиваться, чтобы Google продала свой браузер Chrome. Bloomberg сообщает, что чиновники собираются обратиться с соответствующим запросом 20 ноября к судье Амиту Мехте, признавшего корпорацию монополистом.

Авторы указали, что власти США хотят добиться продажи компанией браузера, поскольку он представляет собой «ключевую точку доступа», через которую многие пользуются самим поисковиком Google.

Американский Минюст также хочет способствовать повышению конкурентности рынка, которая страдает, поскольку корпорация тянет одеяло на себя. По данным сервиса аналитики веб-трафика StatCounter, доля Chrome составляет около 61% всего рынка в США, на Safari приходится 18%, на Edge — 5%, а на Firefox — 3%.

Агентство сообщает, что компании придётся принять «исторический удар», после чего рынок онлайн-поиска и индустрия ИИ изменятся навсегда. Слушание назначено на апрель следующего года. На нём будут обсуждать меры, на которые придётся пойти Google, чтобы избавиться от статуса монополиста. Окончательный вердикт будет вынесен к августу 2025 года.