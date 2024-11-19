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19 ноября, 05:59

Машинист погиб в объятой огнём кабине козлового крана в Улан-Удэ

Козловой кран. Фото © Telegram / СУ СК по Республике Бурятия

Козловой кран. Фото © Telegram / СУ СК по Республике Бурятия

В Улан-Удэ машинист подъёмного крана полез в кабину устранять неполадку. Спустя некоторое время она загорелась, а мужчина насмерть отравился ядовитым дымом. Об этом сообщает СУ СК по Республике Бурятия в своём телеграм-канале.

Машинист обесточил установку и направился к крану. Видео © Telegram / СУ СК по Республике Бурятия

«По предварительным данным, 18 ноября вечером работники производственной базы заметили искрение в пустой кабине козлового крана. Машинист обесточил установку и залез внутрь, чтобы найти источник замыкания. В этот момент в кабине произошло возгорание. Мужчина скончался в результате отравления продуктами горения», — сказано в публикации.

Сгоревшая кабина крана. Фото © Telegram / СУ СК по Республике Бурятия

Сгоревшая кабина крана. Фото © Telegram / СУ СК по Республике Бурятия

Теперь эксперты проведут судебно-медицинское и пожарно-техническое судебные исследования, чтобы установить все причины произошедшей трагедии, после чего будет принято правовое решение.

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Владимир Озеров
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