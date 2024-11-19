Украина за час атаковала Брянскую и Белгородскую области 13 беспилотниками
МО РФ: Средства ПВО уничтожили 13 БПЛА ВСУ над Брянской и Белгородской областями
Утром 19 ноября силы ПВО России уничтожили 12 украинских беспилотников в Брянской области, а также один — в Белгородской. Об успешном отражении дронов рассказали в Министерстве обороны страны.
«Дежурными средствами ПВО 12 украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и один – над территорией Белгородской», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что беспилотники ВСУ были нейтрализованы в период с 07:15 до 08:35 по московскому времени.
Напомним, что прошлой ночью, с 17 на 18 ноября в воздушном пространстве России было подбито 59 вражеских дронов. Два из них перехватили над Московской областью. Кроме того, силы ПВО действовали в Брянской, Курской, Белгородской и Тульской областях.
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