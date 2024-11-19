Украина за час атаковала Брянскую и Белгородскую области 13 беспилотниками

Утром 19 ноября силы ПВО России уничтожили 12 украинских беспилотников в Брянской области, а также один — в Белгородской. Об успешном отражении дронов рассказали в Министерстве обороны страны.

«Дежурными средствами ПВО 12 украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и один – над территорией Белгородской», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что беспилотники ВСУ были нейтрализованы в период с 07:15 до 08:35 по московскому времени.