Крысы за рулём: как вождение улучшает когнитивные способности грызунов

В Университете Ричмонда нейробиолог Келли Ламберт и её команда провели уникальное исследование, обучив лабораторных крыс управлять миниатюрными автомобилями. Эксперимент начался в 2019 году, и за пять лет машины эволюционировали от простых конструкций из пластиковых бутылок и медных проводов до сложных электрических моделей с полноценным местом водителя, которые Ламберт назвала «Tesla Cybertruck для грызунов».

Издание New York Post сообщает, что крысы не только научились вождению, но и начали получать от этого удовольствие. Перед каждым новым экспериментом грызуны радостно подбегали к клетке, демонстрируя нетерпение и предвкушение. Их хвосты поднимались, что свидетельствовало о повышении уровня дофамина — гормона удовольствия, аналогичного тому, который вырабатывается у людей.

В ходе эксперимента крысам предлагали выбор: добраться до лакомства пешком или на машинке. Большинство грызунов предпочли более длинный путь на автомобиле, что указывает на их удовольствие от процесса вождения. Это открытие подтверждает гипотезу о том, что сложные условия окружающей среды способствуют улучшению нейропластичности — способности мозга адаптироваться и меняться.

Исследование также показало, что крысы из обогащённой среды, где они имели доступ к игрушкам и пространству, быстрее осваивали управление автомобилем. Этот факт подчёркивает важность трудных условий для когнитивного и эмоционального развития. «Примечательно, что крысы демонстрировали радостное ожидание своих тренировок, напоминая поведение собак, предвкушающих прогулку. Этот феномен стал стартом для новой линии исследований о влиянии ожидания на когнитивное и эмоциональное развитие. В дальнейших экспериментах крысы, обученные ожидать вознаграждение, проявили признаки оптимизма и улучшенные способности в решении задач», — говорит Ламберт.

Нейробиолог отмечает, что понимание позитивного опыта у животных может привести к новым подходам в изучении человеческих эмоций. В мире мгновенных вознаграждений крысы демонстрируют, что планирование и наслаждение процессом могут быть ключом к здоровой психике. Эксперимент с крысиными автомобилями стал не только забавным опытом, но и ценным вкладом в изучение эмоций, показывая, что путь к цели может быть не менее важен, чем сама цель.