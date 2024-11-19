Психолог назвал главный признак, что партнёр хочет с вами расстаться

Есть один простой способ понять, что отношениям скоро придёт конец. О приближающемся расставании говорит обесценивание партнёра. Об этом рассказал психолог Сергей Даценко в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Эксперт пояснил, что человек, который хочет разорвать отношения, пытается задеть за живое своего партнёра. Он начинает его обесценивать, чтобы уменьшить собственную внутреннюю боль. При этом всегда можно поговорить начистоту с человеком и выяснить причину такого поведения. Возможно, тогда удастся решить проблему. По словам психолога, для этого важно подобрать удобный момент. Например, заводить серьёзный разговор, когда другой спешит по делам, неуместно.

«Это о чём говорит? О том, что разговора человек не хочет. Он понимает, что разговора не будет. Он таким образом пытается переложить вину. Он уходит от этого разговора», — отметил Даценко.