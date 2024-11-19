Актёр Владимир Машков напомнил западным странам, что спецоперация уже давно бы закончилась победой над нацистским режимом в Киеве, если бы не рвение зарубежных лидеров помогать Киеву, в том числе наёмниками, оружием, данными разведки. Так артист ответил журналисту SkyNews, спросившему о сроках окончания СВО на церемонии презентации логотипа 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«У СВО есть задачи, которые будут выполнены. А когда они будут выполнены, это зависит прежде всего и от вас, от западных стран, которые с таким рвением подключились к помощи нацистскому режиму. Поэтому чем раньше вы остановите вашу помощь, тем быстрее закончится специальная военная операция, смысл которой — спасти веру и Отечество», — ответил Машков.