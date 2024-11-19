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19 ноября, 09:27

«Дело в вас!» Машков хлёстко усмирил репортёра SkyNews после вопроса о сроках СВО

Машков: СВО пока не закончилось из-за рвения Запада помогать нацистам в Киеве

Актёр Владимир Машков напомнил западным странам, что спецоперация уже давно бы закончилась победой над нацистским режимом в Киеве, если бы не рвение зарубежных лидеров помогать Киеву, в том числе наёмниками, оружием, данными разведки. Так артист ответил журналисту SkyNews, спросившему о сроках окончания СВО на церемонии презентации логотипа 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Владимир Машков. Обложка © Life.ru

«У СВО есть задачи, которые будут выполнены. А когда они будут выполнены, это зависит прежде всего и от вас, от западных стран, которые с таким рвением подключились к помощи нацистскому режиму. Поэтому чем раньше вы остановите вашу помощь, тем быстрее закончится специальная военная операция, смысл которой — спасти веру и Отечество», — ответил Машков.

Напомним, в Москве представили официальный логотип к празднованию победы в Великой Отечественной войне. Церемония проходила в Музее Победы на Поклонной горе. Презентацию проводил актёр Владимир Машков.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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