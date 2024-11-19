Опередил сверстников: в Подмосковье родился мальчик с двумя зубами

В Королевском роддоме Московской области на свет появился мальчик с двумя зубками, что вызвало настоящий ажиотаж. Новорожденный весит 3,2 кг и имеет рост 50 сантиметров. По шкале Апгар малыш получил 8–9 баллов: родился своевременно и благополучно.

Беременность протекала без осложнений, и сегодня мама вместе с новорожденным чувствуют себя прекрасно и уже перебрались домой. Пресс-служба Министерства здравоохранения подтвердила, что оба сейчас находятся под наблюдением врачей. «Беременность проходила нормально, роды были естественными и произошли в срок. Малыш родился здоровым, опередив своих сверстников», — сообщила Юлия Яцевич, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи. В семье это уже второй ребенок, старший родился без зубов.

Эксперты отмечают, что рождение ребенка с зубами — чрезвычайно редкое событие, но не считается патологией. Обычно зубы начинают прорезаться у детей примерно к шести месяцам, но в данном случае это скорее индивидуальная особенность малыша.