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19 ноября, 09:18

Опередил сверстников: в Подмосковье родился мальчик с двумя зубами

Новорожденный родился с зубами. Обложка © Министерство здравоохранения московской области

Новорожденный родился с зубами. Обложка © Министерство здравоохранения московской области

В Королевском роддоме Московской области на свет появился мальчик с двумя зубками, что вызвало настоящий ажиотаж. Новорожденный весит 3,2 кг и имеет рост 50 сантиметров. По шкале Апгар малыш получил 8–9 баллов: родился своевременно и благополучно.

Беременность протекала без осложнений, и сегодня мама вместе с новорожденным чувствуют себя прекрасно и уже перебрались домой. Пресс-служба Министерства здравоохранения подтвердила, что оба сейчас находятся под наблюдением врачей. «Беременность проходила нормально, роды были естественными и произошли в срок. Малыш родился здоровым, опередив своих сверстников», — сообщила Юлия Яцевич, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи. В семье это уже второй ребенок, старший родился без зубов.

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Эксперты отмечают, что рождение ребенка с зубами — чрезвычайно редкое событие, но не считается патологией. Обычно зубы начинают прорезаться у детей примерно к шести месяцам, но в данном случае это скорее индивидуальная особенность малыша.

Ранее стоматолог рассказала родителям про продукты, которые разрушают зубы детей. Кислые фрукты и ягоды могут сильно навредить полости рта и повредить зубную эмаль, так как сильно меняют pH.

Александра Журавская
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