Учёные выяснили, почему тело остаётся «живым» ещё несколько дней после смерти

Американские учёные из Вашингтонского университета, Алабамского университета и Института эволюционной биологии Макса Планка сделали удивительное открытие: после физической смерти жизнь на молекулярном уровне продолжается ещё четыре дня.

Исследования, опубликованные на платформе Biorxiv, показывают, что некоторые гены в организме продолжают функционировать и даже проявляют повышенную активность. Эти выводы были сделаны на основе экспериментов с лабораторными мышами. Ученые умерщвляли животных и через определённые промежутки времени брали образцы тканей для анализа состояния мРНК — матричной рибонуклеиновой кислоты, временной копии ДНК.

Анализы показали, что синтез мРНК в мёртвых организмах продолжался, а экспрессия более чем 1 063 генов оставалась активной. Некоторые начинали работать уже через несколько минут после смерти, другие активизировались спустя часы или даже дни. В живом организме эти гены участвуют в процессах, связанных со стрессом, воспалением, эмбриональным развитием и иммунными реакциями. Это открытие позволяет считать, что в каком-то смысле мёртвый организм продолжает жить, несмотря на остановку сердца.

Причины такой активности генов после смерти остаются загадкой для науки. Исследователи предполагают, что организм может предпринимать последние попытки к самореанимации, пытаясь восстановить системы жизнеобеспечения. Однако точные механизмы этого процесса пока не ясны.

Открытие вызывает интерес не только с точки зрения фундаментальной науки — оно может иметь практическое значение. Понимание молекулярных процессов, происходящих после смерти, может помочь в разработке новых методов лечения и реанимации.