Аксёнов фразой Фридриха II поздравил наших героев с Днём ракетных войск и артиллерии

Сегодня, 19 ноября, в России отмечают День ракетных войск и артиллерии. По случаю праздника глава Крыма Сергей Аксёнов написал у себя в телеграм-канале поздравление для военнослужащих Российской армии.

«Я ничего не боюсь так, как русских пушек». Это слова одного из кумиров Германии Фридриха II. Старик знал, о чём говорил. А за последующие столетия нашлось ещё немало тех, кто на собственном горьком опыте убедился в мощи нашей артиллерии», — написал Аксёнов.

Сегодня профессиональный праздник у российских ракетчиков и артиллеристов. Этот род войск внёс особый вклад в военную историю России, отметил глава Крыма. День также выбран неслучайно, поскольку 19 ноября в ходе Сталинградской битвы началась операция «Уран», после которой гитлеровская армия начала отступать на запад, до самого Берлина.

«Наши воины, верные традициям прославленных предшественников, достойно выполняют сложнейшие задачи в зоне проведения СВО, вносят огромный вклад в разгром врага. На вооружении наших войск стоят новейшие виды оружия, а профессиональные действия ракетчиков и артиллеристов являются одним из главных факторов успеха боевых операций», — отметил Аксёнов.