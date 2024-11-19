Скандал на шоу «Ну-ка, все вместе!»: Басков и Лазарев против фониатра Рудина

На съёмках вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1» разгорелся скандал с участием ведущих Николая Баскова и Сергея Лазарева. Конфликт вспыхнул из-за поведения фониатра Льва Рудина, который вызвал недовольство своей манерой судейства.

Как сообщает Super, ситуация обострилась, когда Лазарев, не сдержав эмоций, спрыгнул с экспертной стены, чтобы лично нажать кнопку вместо Рудина, который отказался поддержать выступление конкурсантки Арпи Апкарян. Этот поступок вызвал бурные обсуждения в интернете, но на этом инцидент не закончился.

Вслед за Лазаревым Николай Басков, известный как «золотой голос России», также выразил недовольство Рудиным. В видео, попавшем в интернет, Басков в грубой форме потребовал от фониатра покинуть своё место, заявив: «Да пошёл ты! Я не выйду на сцену, пока он тут будет! Хамство и наглость, беспардонное отношение ко всем!». После этого артист покинул сцену, отказавшись продолжать шоу, пока Рудин не уйдет. Коллеги и зрители поддержали певца и аплодировали его решению.

Фониатр временно покинул студию, но вскоре вернулся для участия в следующем выпуске. «Я не говорил Баскову ничего ни плохого, ни хорошего. Просто попросил его перестать указывать мне, что делать. Всё это происходило вне камеры. К счастью, у меня была петличка, и весь разговор записан. Я не кричал на него, а просто говорил громче обычного, потому что у меня не было микрофона. Чтобы озвучивать студию, нужен либо микрофон, либо мой голос. Вот и всё. Однако Николай Викторович решил сделать так, что эту историю попытались скрыть. Я тоже старался этого избежать, но, увы, она получила продолжение. Что будет дальше, пока неизвестно», — так прокомментировал ситуацию Лев Рудин.

Конфликт между ведущими и фониатром стал одним из самых обсуждаемых моментов шоу. Теперь зрители с нетерпением ждут, как разрешится ситуация в финале сезона.