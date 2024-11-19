«Работали днём и ночью»: Бойцы ВС РФ в День ракетных войск рассказали о первых днях на фронте
В День ракетных войск и артиллерии бойцы ВС РФ поделились историями с фронта
Сегодня, 19 ноября, в России отмечается День ракетных войск и артиллерии. Он является значимым для всех, кто связан с вышеупомянутыми родами войск и посвятил свою жизнь защите Родины в их составе. В честь праздника телеграм-канал «Герои спецоперации Z» публикует истории бойцов.
Герои рассказали, как попали на СВО. Видео © Telegram / Герои спецоперации Z
«До мобилизации я занимался гуманитарной деятельностью. То есть ребят поддерживал. С этой батареи тоже поддерживал ребят. Было чёткое понимание: если придёт повестка — пойду, если повестка не придёт, то буду заниматься чем занимался. Повестка пришла — пошёл, всё, вопросов больше не возникало», — рассказал старший офицер батареи гаубиц Д-30 с позывным «Ракета».
Кто-то из бойцов отметил, что решил подписать контракт, чтобы отправиться на фронт и защищать страну вместе с сослуживцами. Кроме того, солдаты рассказали, что в зону СВО едут военные со всех уголков России. По их словам, на фронт прибывают настоящие профи, которые прошли нужную подготовку, чтобы наравне со старшими товарищами бить по врагу.
Каждый день наши бойцы на поле боя защищают Родину и обеспечивают мирное небо над головой простым гражданам. Каждый день с фронта приходят радостные новости, что противник слабеет с каждым ударом ВС РФ. Ранее стало известно, что солдаты нанесли удары по военным аэродромам и объектам энергетики, поддерживающим функционирование предприятий ВПК Украины.