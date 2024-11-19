«Работали днём и ночью»: Бойцы ВС РФ в День ракетных войск рассказали о первых днях на фронте

Сегодня, 19 ноября, в России отмечается День ракетных войск и артиллерии. Он является значимым для всех, кто связан с вышеупомянутыми родами войск и посвятил свою жизнь защите Родины в их составе. В честь праздника телеграм-канал «Герои спецоперации Z» публикует истории бойцов.

Герои рассказали, как попали на СВО. Видео © Telegram / Герои спецоперации Z

«До мобилизации я занимался гуманитарной деятельностью. То есть ребят поддерживал. С этой батареи тоже поддерживал ребят. Было чёткое понимание: если придёт повестка — пойду, если повестка не придёт, то буду заниматься чем занимался. Повестка пришла — пошёл, всё, вопросов больше не возникало», — рассказал старший офицер батареи гаубиц Д-30 с позывным «Ракета».

Кто-то из бойцов отметил, что решил подписать контракт, чтобы отправиться на фронт и защищать страну вместе с сослуживцами. Кроме того, солдаты рассказали, что в зону СВО едут военные со всех уголков России. По их словам, на фронт прибывают настоящие профи, которые прошли нужную подготовку, чтобы наравне со старшими товарищами бить по врагу.