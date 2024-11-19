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19 ноября, 10:11

«Приносят в жертву население»: Во Франции пришли в ужас из-за отправки украинцев «на бойню»

Политик Дюпон-Эньян назвал невыносимыми кадры силовой мобилизации на Украине

Франция осудила насильственную мобилизацию украинцев в ряды ВСУ, которая ежедневно происходит в стране. С резким заявлением выступил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети X.

«Невыносимые кадры того, как украинский народ насильно отправляют на бойню, когда можно было бы легко найти мир. Зеленский и сторонники войны пытаются сделать всё за несколько недель до прихода [Дональда] Трампа к власти, даже если это означает принесение в жертву населения», — написал политик.

На данный момент Украина сталкивается с серьёзными проблемами при пополнении армии новобранцами. Киев уже начал испытывать дефицит людских ресурсов из-за больших потерь и нежелания граждан служить.

На Украине десятки тысяч человек лишились брони от мобилизации
На Украине десятки тысяч человек лишились брони от мобилизации

Ранее Life.ru рассказывал, что в Незалежной запретили мобилизовывать военнообязанных до 25 лет. Законопроект поддержали в Верховной Рада 311 депутатов из 450. Киев заявил, что отправка молодых парней на фронт является позорной для страны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Petr Kovalenkov

Наталья Афонина
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