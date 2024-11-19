Франция осудила насильственную мобилизацию украинцев в ряды ВСУ, которая ежедневно происходит в стране. С резким заявлением выступил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети X.

«Невыносимые кадры того, как украинский народ насильно отправляют на бойню, когда можно было бы легко найти мир. Зеленский и сторонники войны пытаются сделать всё за несколько недель до прихода [Дональда] Трампа к власти, даже если это означает принесение в жертву населения», — написал политик.

На данный момент Украина сталкивается с серьёзными проблемами при пополнении армии новобранцами. Киев уже начал испытывать дефицит людских ресурсов из-за больших потерь и нежелания граждан служить.