В России за неделю заболеваемость ковидом выросла на 21,6%

В России за последнюю неделю наблюдается значительное увеличение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Рост случаев заражения отмечен в 65 регионах страны, а госпитализаций — в 53 субъектах Российской Федерации. Это свидетельствует о том, что ситуация с коронавирусом в стране остается напряжённой.

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщает, что число новых случаев ковида возросло на 21,6%. Одновременно с этим количество госпитализаций увеличилось на 19,5%.

За неделю выздоровели 21 523 человека — на 10,7% меньше по сравнению с предыдущим периодом. Это может указывать на более тяжёлое течение болезни у нынешних пациентов или на увеличение времени, необходимого для полного выздоровления.

К сожалению, за прошедшую неделю от ковида скончались 46 человек. Эти данные подчеркивают необходимость соблюдения мер предосторожности и вакцинации для снижения риска тяжёлого течения болезни и смертельных исходов.

Эксперты рекомендуют усилить меры по профилактике и контролю за распространением инфекции. Они включают в себя соблюдение социальной дистанции, ношение масок в общественных местах и активное участие в вакцинации.

Правительство и медицинские учреждения продолжают работать над увеличением доступности медицинской помощи и ресурсов для лечения пациентов с ковидом. Важно, чтобы граждане были информированными и следовали рекомендациям специалистов.