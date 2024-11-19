Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 09:45

В России за неделю заболеваемость ковидом выросла на 21,6%

В России выросло число случаев заболевания ковидом. Обложка © freepik.com / freepik

В России выросло число случаев заболевания ковидом. Обложка © freepik.com / freepik

В России за последнюю неделю наблюдается значительное увеличение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Рост случаев заражения отмечен в 65 регионах страны, а госпитализаций — в 53 субъектах Российской Федерации. Это свидетельствует о том, что ситуация с коронавирусом в стране остается напряжённой.

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщает, что число новых случаев ковида возросло на 21,6%. Одновременно с этим количество госпитализаций увеличилось на 19,5%.

За неделю выздоровели 21 523 человека — на 10,7% меньше по сравнению с предыдущим периодом. Это может указывать на более тяжёлое течение болезни у нынешних пациентов или на увеличение времени, необходимого для полного выздоровления.

К сожалению, за прошедшую неделю от ковида скончались 46 человек. Эти данные подчеркивают необходимость соблюдения мер предосторожности и вакцинации для снижения риска тяжёлого течения болезни и смертельных исходов.

Эксперты рекомендуют усилить меры по профилактике и контролю за распространением инфекции. Они включают в себя соблюдение социальной дистанции, ношение масок в общественных местах и активное участие в вакцинации.

Правительство и медицинские учреждения продолжают работать над увеличением доступности медицинской помощи и ресурсов для лечения пациентов с ковидом. Важно, чтобы граждане были информированными и следовали рекомендациям специалистов.

Британские учёные нашли способ снизить давление за 10 минут
Британские учёные нашли способ снизить давление за 10 минут

Ранее органы здравоохранения США подтвердили первый случай заражения новым штаммом вируса mpox. Пациент вернулся из Конго и обратился за медицинской помощью — ему поставили диагноз — оспа обезьян. Позже состояние больного улучшилось, угрозы для общественного здоровья нет.

Александра Журавская
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar