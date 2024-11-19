Первый замглавы администрации Шебекино Ноздрачёв уходит добровольцем на СВО

Первый заместитель главы администрации города Шебекино в Белгородской области Андрей Ноздрачёв принял решение отправиться добровольцем на СВО. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил об этом, уточнив, что узнал о намерениях чиновника совсем недавно. Ноздрачёв работал в Шебекино с 2019 года и объяснил своё решение желанием «защищать свой дом и своих детей».

Вячеслав Гладков и Андрей Ноздрачёв. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

«Сегодня утром встретился с первым заместителем главы администрации Шебекинского округа Андреем Николаевичем Ноздрачёвым. Недавно узнал, что он принял решение отправиться добровольцем в зону СВО. Это, безусловно, настоящий мужской поступок, заслуживающий огромного уважения. Семья будет гордиться!», — написал Гладков в своём телеграм-канале.