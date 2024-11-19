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19 ноября, 11:35

Первый замглавы администрации Шебекино Ноздрачёв уходит добровольцем на СВО

Первый заместитель главы администрации города Шебекино в Белгородской области Андрей Ноздрачёв принял решение отправиться добровольцем на СВО. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил об этом, уточнив, что узнал о намерениях чиновника совсем недавно. Ноздрачёв работал в Шебекино с 2019 года и объяснил своё решение желанием «защищать свой дом и своих детей».

Вячеслав Гладков и Андрей Ноздрачёв. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Вячеслав Гладков и Андрей Ноздрачёв. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

«Сегодня утром встретился с первым заместителем главы администрации Шебекинского округа Андреем Николаевичем Ноздрачёвым. Недавно узнал, что он принял решение отправиться добровольцем в зону СВО. Это, безусловно, настоящий мужской поступок, заслуживающий огромного уважения. Семья будет гордиться!», — написал Гладков в своём телеграм-канале.

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Ранее Life.ru писал, что депутат Законодательного собрания Красноярска Захар Енджиевский уходит добровольцем на специальную военную операцию в конце ноября. С 2022 года он активно поддерживал военнослужащих, часто посещая передовую, и недавно решил стать частью армии. Он подписал контракт сроком на полгода.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Александра Мышляева
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