Видео с голой пятиклассницей в гимназии облетело весь Екатеринбург и привело к следствию

Сейчас есть две версии произошедшего. По одной из них, видео было сделано под угрозой физического насилия. Две ученицы пятого класса могли заставить одноклассницу раздеться догола, а после записать видео. Затем школьницы разослали видео своим одноклассникам и по параллельным классам, позже скандальные кадры увидели ученики и других школ. По другой версии, девочки якобы ради шутки сняли на камеру, как их одноклассница разделась догола. И та всё сделала добровольно. Когда откровенные кадры просочились к другим ученикам и разлетелись по школам, над девочкой стали смеяться, а директора гимназии Наталью Швидко вызвали в прокуратуру.