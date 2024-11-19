Видео с голой пятиклассницей в гимназии облетело весь Екатеринбург и привело к следствию
Гимназию Дягилева в Екатеринбурге проверит комиссия из-за видео с голой ученицей
В Екатеринбурге в гимназии №8 «Лицей имени С.П. Дягилева» начала работать специальная комиссия. Проверяющие должны выяснить обстоятельства, при которых появилось скандальное видео с обнажённой ученицей 5-го класса. Об этом URA.ru сообщил источник, близкий к администрации города.
«Работают представители департамента образования города. Опрашивают учителей и гимназистов, которые могут прояснить ситуацию», — сказал собеседник портала.
Сейчас есть две версии произошедшего. По одной из них, видео было сделано под угрозой физического насилия. Две ученицы пятого класса могли заставить одноклассницу раздеться догола, а после записать видео. Затем школьницы разослали видео своим одноклассникам и по параллельным классам, позже скандальные кадры увидели ученики и других школ. По другой версии, девочки якобы ради шутки сняли на камеру, как их одноклассница разделась догола. И та всё сделала добровольно. Когда откровенные кадры просочились к другим ученикам и разлетелись по школам, над девочкой стали смеяться, а директора гимназии Наталью Швидко вызвали в прокуратуру.
В Приморском крае произошёл ещё один вопиющий случай. Там подросток поджёг незнакомого 10-летнего мальчика после замечания. В результате происшествия ребёнок получил сильный ожог левой голени. Неизвестный мальчик вероятно ученик 6-7 класса, разгуливал по улице с бутылкой жидкости в руках, поливал траву и поджигал её. Подростку сделали замечание два друга и получили неожиданный отпор. Семья уже написала заявление в полицию и планирует смотреть уличные камеры. Ведомство поставило на контроль установление обстоятельств произошедшего.