Осенний рост: индекс «Бутербродекс» поднялся на 2,1 пункта

Во второй половине октября индекс «Бутербродекс», отражающий потребительские предпочтения россиян в выборе продуктов для завтрака, повысился на 2,1 пункта и достиг отметки 143,4.

Показатель разработан РИА Новости совместно с аналитическим ресурсом «Чек Индекс». Он демонстрирует динамику продаж семи популярных товаров: батона, ветчины, сливочного масла, сыра, огурцов, растворимого кофе и сахара.

«Бутербродекс» базируется на данных о среднем чеке, собранных с 1 по 15 октября 2022 года, когда он составлял 100 баллов. Его изменения отражают среднее арифметическое от динамики цен на указанные продукты. В период с 16 по 31 октября 2024 года наблюдался рост среднего чека на ветчину (на 32% до 256 рублей), сливочное масло (на 15,8% до 220 рублей) и сыр (на 4,8% до 220 рублей). В то же время снизились средние чеки на сахар (на 15% до 68 рублей), огурцы (на 11,9% до 119 рублей), кофе (на 8,6% до 202 рублей) и батон (на 2,2% до 44 рублей).

Аналитики «Чек Индекс» отмечают, что основной вклад в рост «Бутербродекса» внесло увеличение спроса на сливочное масло, что связано с сезонным повышением интереса к калорийным продуктам в преддверии зимы. Традиционно в холодное время года потребители отдают предпочтение более питательным категориям товаров, что и отразилось на показателях.

Несмотря на снижение цен на некоторые позиции, общий индекс демонстрирует положительную динамику. Это говорит о стабильных потребительских предпочтениях россиян в выборе продуктов для утреннего стола.