«Пенсионеры попали в ловушку»: Экономист оценил идею поднять пенсии россиянам

Россия не может просто так взять и повысить пенсию. Для этого стране нужны необходимые основания, потому что обычно эти средства выплачивают, опираясь на какие-то финансовые документы. По той же причине в РФ не может быть одинаковой пенсии, заявил в беседе с Life.ru экономист Михаил Беляев.

По словам эксперта, на данный момент пенсионеры попали в ловушку с двух сторон. Сейчас в нашей стране данные выплаты индексируются по официальной инфляции, а не по кругу продуктов, которыми чаще пользуются. При этом пожилые обычно покупают какие-то товары повседневного спроса, которые дорожают намного быстрее.

Чисто статистически оказалось, что пенсии индексировались, но индексировались не так интенсивно по официальной инфляции. Пенсия осталась фактически на прежнем уровне, чуть-чуть она повысилась. С такой инфляцией жить достаточно сложно. Это и побудило Никитина выступить с такой инициативой. Михаил Беляев Экономист

Даже если Россия сможет сделать так, чтобы пенсии составляли 40 процентов от средней зарплаты, то останется небольшая проблема — где брать деньги. Сейчас средства перечислены в соответствии с существующей схемой пенсионного обеспечения. Выйти за пределы этой суммы, к сожалению, нельзя, потому что она ограничена, указал наш собеседник.