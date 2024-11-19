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19 ноября, 11:27

Чиновник призвал россиянок рожать сварщиков, кровельщиков и маляров

Глава уральского фонда капремонта Суханов призвал рожать сварщиков и маляров

В Свердловской области глава регионального фонда Станислав Суханов призвал женщин рожать представителей рабочих профессий: электриков, сварщиков, кровельщиков, штукатуров и маляров. На нехватку кадров он пожаловался в эфире программы «Стенд» на 4 канале.

Станислав Суханов. Видео © VK / 4 Канал I Новости Екатеринбурга

«В этом году мы столкнулись с проблемой – это отсутствие квалифицированной рабочей силы. Надо рожать и сварщиков, и кровельщиков, и штукатуров, и маляров. В общем, нужна рабочая сила, которая будет выполнять те виды работ, которые являются капремонтом», — заявил глава регионального фонда.

По словам Суханова, мигранты больше не спасают ситуацию, так как сейчас их поток стал меньше. Мужчина также отметил, что дефицит кадров сказывается на качестве работ и сроках их выполнения. В будущем это грозит тем, что из-за штрафов и пени может просто не остаться подрядчиков.

«Если варят через пень-колоду или вообще не варят, то люди это чувствуют: надо подавать тепло, а дом не готов к отопительному сезону. Подрядчики срывают сроки, за что их штрафуют и начисляют пени, что сказывается на их экономической ситуации», — сообщил глава фонда капремонта.

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А ранее депутат Госдумы от Курганской области оправдался за свой призыв «рожать, пока рожалка работает». Он заявил, что не хотел никого оскорбить, а тем, кто обиделся на эти слова, парламентарий посоветовал пройти курс анатомии. Также депутат высказался резко против абортов. Он заявил, что люди не должны «заменять замысел Господа Бога на земле».

Обложка ©

Freepik/cookie_studio

Алена Пенчугина
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