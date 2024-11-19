Гражданку Германии задержали за попытку провоза брендовых сумок на 23 млн рублей

В Калининграде таможенная служба задержала гражданку Германии, которая незаконно перевозила через границу десять брендовых сумок. Общая стоимость товаров достигла 23 миллиона рублей. Женщина путешествовала на пассажирском сиденье легкового автомобиля в сопровождении двух мужчин.

Инцидент произошёл на пункте пропуска Мамонтово-2. Об этом Life.ru сообщила Федеральная таможенная служба РФ. Пассажирка не заполнила таможенную декларацию на дорогие аксессуары, которые лежали в чемодане под одеждой. На вопрос о происхождении товаров женщина заявила, что купила их в Германии. За каждую она якобы заплатила всего 100 евро.

Сотрудники таможни изъяли товар и провели экспертизу, которая подтвердила подлинность девяти из десяти сумок. Размер неуплаченных платежей составил более восьми миллионов рублей.

В связи с нарушением возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере. В случае признания вины, женщину ожидает штраф до 500 тыс. рублей. Также гражданке Германии грозит лишение свободы на срок до двух лет.