Сына экс-главы района Дагестана Омарова арестовали за крупное мошенничество

По информации СУ СК РФ по Дагестану, двое бывших сотрудников управления Россельхознадзора по региону в 2020 году фиктивно трудоустроили местного жителя (Омарова*) на государственную должность в ведомстве для незаконного получения зарплаты. Всего с 2020 по 2024 год фигуранты похитили более 2,2 миллиона рублей. Накануне Омарова* задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В субботу, 16 ноября, суд арестовал подозреваемого на два месяца.