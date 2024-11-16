Сына экс-главы района Дагестана Омарова арестовали за крупное мошенничество
В Дагестане арестовали сына бывшего главы Сергокалинского района и брата ликвидированного террориста Адилпашу Омарова. Об этом сообщил источник в полиции республики.
«Подозреваемый Адилпаша Омаров – сын бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и брат ликвидированного 23 июня Османа Омарова*», – приводит РИА «Новости» слова представителя правоохранительных органов.
По информации СУ СК РФ по Дагестану, двое бывших сотрудников управления Россельхознадзора по региону в 2020 году фиктивно трудоустроили местного жителя (Омарова*) на государственную должность в ведомстве для незаконного получения зарплаты. Всего с 2020 по 2024 год фигуранты похитили более 2,2 миллиона рублей. Накануне Омарова* задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В субботу, 16 ноября, суд арестовал подозреваемого на два месяца.
Напомним, что 23 июня в Махачкале и Дербенте группа боевиков открыла стрельбу по полицейским и устроила поджоги в церквях и синагогах, в результате чего погиб 21 человек — 16 правоохранителей и пятеро гражданских. Пятеро террористов были ликвидированы, двое из них оказались сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Самого чиновника после этого освободили от должности и задержали. В начале июля Омаров вышел на свободу после 10 суток ареста за хулиганство. 6 июля стало известно, что экс-главу района в Дагестане, чьи дети устроили теракты, снова задержали. Его заподозрили в отмывании денег, а Life.ru узнал, по какой мутной схеме он промышлял криминалом. 9 июля Омарова арестовали до 5 сентября.
*Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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