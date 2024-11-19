В Москве адвокат пытался ограбить «Перекрёсток» и проткнул ручкой нос посетителю

В Москве адвокат с ножом попытался ограбить кассу в магазине «Перекрёсток» на Тюменском проезде, угрожая покупателям и проткнув ручкой нос одному из посетителей. Инцидент был остановлен полицейскими, которые задержали мужчину под угрозой применения служебного оружия.

Полиция задержала буйного адвоката в магазине «Перекрёсток». Видео © Mash

По информации Mash, Валерий К. вошёл в магазин около полудня, потребовал наличные деньги, но получил отказ. После этого он начал демонстрировать свои адвокатские документы и кричать, что является военным пенсионером. Один из покупателей попытался его успокоить, но вместо этого адвокат ударил его ручкой по лицу.

Сотрудники магазина и охрана немедленно вмешались, но мужчина достал нож и начал угрожать окружающим. Полиция прибыла на место через несколько минут и смогла задержать злоумышленника только после того, как ему пригрозили.

Кстати отзывы на работу столичного адвоката тоже нашлись. Есть подозрения, что Валерий вовсе не эксперт в своём деле.

«Пустослов, алкоголик и тунеядец. Обращался с целью решить проблемы по уголовному делу, в котором проходил потерпевшим, по итогу зря потратил силы, нервы и деньги. Заблевал мою машину, явился на суд пьяным, еле держась на ногах», — написал бывший клиент адвоката.