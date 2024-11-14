Адвоката Эльмана Пашаева лишили свиданий в «Матросской тишине» и переписок

Обвиняемому в мошенничестве бывшему адвокату Эльману Пашаеву запретили общаться с внешним миром, чтобы он больше никого не разводил на деньги. Теперь адвокат не может просить свидания в СИЗО и даже писать письма родственникам. Сокамерники теперь тоже на стороже.

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По данным SHOT, сейчас Пашаев находится в СИЗО «Матросская тишина». Это один из строгих изоляторов, куда попадают генералы и юристы. Адвоката поместили в камеру с двумя соседями — «когда-то значимыми людьми с погонами».

Другим арестантам разрешают свидания и общение с родственниками по телефону. Пашаев же разговаривает только со своим адвокатом по делу о мошенничестве. У арестанта есть душ, спортзал, а также возможность хоть десять раз в день заказывать еду из ресторанов. Постельное бельё, как в отеле, меняют каждый день. За день адвокат также может выйти на прогулку или почитать книги.

Несмотря на комфортные условия, в СИЗО действует режим повышенного надзора и усиленной безопасности. Все передачки досматриваются с особым пристрастием: зубная паста выдавливается в пакеты; продукты режут и протыкают в поисках «запрещёнки» (телефоны, сим-карты, наркотики, записки, лезвия и т.д.), вся корреспонденция проходит строгую цензуру работниками оперативного отдела СИЗО.