Адвоката Эльмана Пашаева лишили свиданий в «Матросской тишине» и переписок
Обвиняемому в мошенничестве бывшему адвокату Эльману Пашаеву запретили общаться с внешним миром, чтобы он больше никого не разводил на деньги. Теперь адвокат не может просить свидания в СИЗО и даже писать письма родственникам. Сокамерники теперь тоже на стороже.
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По данным SHOT, сейчас Пашаев находится в СИЗО «Матросская тишина». Это один из строгих изоляторов, куда попадают генералы и юристы. Адвоката поместили в камеру с двумя соседями — «когда-то значимыми людьми с погонами».
Другим арестантам разрешают свидания и общение с родственниками по телефону. Пашаев же разговаривает только со своим адвокатом по делу о мошенничестве. У арестанта есть душ, спортзал, а также возможность хоть десять раз в день заказывать еду из ресторанов. Постельное бельё, как в отеле, меняют каждый день. За день адвокат также может выйти на прогулку или почитать книги.
Несмотря на комфортные условия, в СИЗО действует режим повышенного надзора и усиленной безопасности. Все передачки досматриваются с особым пристрастием: зубная паста выдавливается в пакеты; продукты режут и протыкают в поисках «запрещёнки» (телефоны, сим-карты, наркотики, записки, лезвия и т.д.), вся корреспонденция проходит строгую цензуру работниками оперативного отдела СИЗО.
У Пашаева с Блиновским уже было три очные ставки. Экс-бизнесмен приезжал из зоны СВО. Эльмана обвиняют в разводе семьи «королевы марафона» — адвокат сочинил, что может вытащить Елену из изолятора за денежку. Теперь Пашаев радуется, что у Блиновской появился шанс поехать домой на Новый год после признания банкротом. Он пожелал семье быстрейшего разрешения их сложной ситуации.
Напомним, Пашаева задержали в Москве в сентябре, на него заведено дело по статье о мошенничестве на сумму 45 миллионов рублей. Следствие считает, что юрист предложил свои услуги Алексею Блиновскому, обещая спасти бизнесмена и его супругу Елену от уголовной ответственности. Позднее выяснилось, что экс-адвокат является серьёзным должником, Life.ru раскрыл эту ошеломительную сумму. Сейчас Пашаев находится под арестом. В ходе расследования правоохранители выяснили, что юрист также предлагал заключённым – бойцам СВО за деньги оставаться в тылу и не участвовать в боях. Скандальному юристу уже предъявили обвинение, он отказывается сотрудничать со следствием.