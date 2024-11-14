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14 ноября, 07:01

Адвоката Эльмана Пашаева лишили свиданий в «Матросской тишине» и переписок

Обвиняемому в мошенничестве бывшему адвокату Эльману Пашаеву запретили общаться с внешним миром, чтобы он больше никого не разводил на деньги. Теперь адвокат не может просить свидания в СИЗО и даже писать письма родственникам. Сокамерники теперь тоже на стороже.

Видео © Telegram / SHOT

По данным SHOT, сейчас Пашаев находится в СИЗО «Матросская тишина». Это один из строгих изоляторов, куда попадают генералы и юристы. Адвоката поместили в камеру с двумя соседями — «когда-то значимыми людьми с погонами».

Другим арестантам разрешают свидания и общение с родственниками по телефону. Пашаев же разговаривает только со своим адвокатом по делу о мошенничестве. У арестанта есть душ, спортзал, а также возможность хоть десять раз в день заказывать еду из ресторанов. Постельное бельё, как в отеле, меняют каждый день. За день адвокат также может выйти на прогулку или почитать книги.

Несмотря на комфортные условия, в СИЗО действует режим повышенного надзора и усиленной безопасности. Все передачки досматриваются с особым пристрастием: зубная паста выдавливается в пакеты; продукты режут и протыкают в поисках «запрещёнки» (телефоны, сим-карты, наркотики, записки, лезвия и т.д.), вся корреспонденция проходит строгую цензуру работниками оперативного отдела СИЗО.

У Пашаева с Блиновским уже было три очные ставки. Экс-бизнесмен приезжал из зоны СВО. Эльмана обвиняют в разводе семьи «королевы марафона» — адвокат сочинил, что может вытащить Елену из изолятора за денежку. Теперь Пашаев радуется, что у Блиновской появился шанс поехать домой на Новый год после признания банкротом. Он пожелал семье быстрейшего разрешения их сложной ситуации.

По делу Эльмана Пашаева задержали его сослуживца Фаика Гасанова
По делу Эльмана Пашаева задержали его сослуживца Фаика Гасанова

Напомним, Пашаева задержали в Москве в сентябре, на него заведено дело по статье о мошенничестве на сумму 45 миллионов рублей. Следствие считает, что юрист предложил свои услуги Алексею Блиновскому, обещая спасти бизнесмена и его супругу Елену от уголовной ответственности. Позднее выяснилось, что экс-адвокат является серьёзным должником, Life.ru раскрыл эту ошеломительную сумму. Сейчас Пашаев находится под арестом. В ходе расследования правоохранители выяснили, что юрист также предлагал заключённым – бойцам СВО за деньги оставаться в тылу и не участвовать в боях. Скандальному юристу уже предъявили обвинение, он отказывается сотрудничать со следствием.

Обложка ©

Wikipedia

Наталья Афонина
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