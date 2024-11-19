Найден преемник Трампа, который может стать президентом США после него
Друг Вивека Рамасвами заявил о его планах стать следующим президентом США
Вивек Рамасвами. Обложка © Wikipedia
Дональд Трамп ещё не успел официально занять кресло президента США, как на его место уже есть преемник. На столь высокий пост метить будущий глава Министерства по повышению эффективности американского правительства Вивек Рамасвами. Об этом сообщил индийский друг семьи политического деятеля в беседе с RT.
Стоит отметить, что Рамасвами родился в США в семье индуистских иммигрантов. Его родители — выходцы из индийского штата Керала. На Родине новость о его назначении восприняли с воодушевлением. Там считают, что Рамасвами может стать президентом США сразу после окончания срока Трампа.
«Вивек приезжал сюда шесть лет назад. Во время учёбы у него были хорошие ораторские способности. Он говорил мне, что хочет стать президентом США. С учётом его возраста он может баллотироваться на этот пост через четыре года или через восемь лет», — поделился деталями друг семьи.
Предприниматель Вивек Рамасвами, который ранее соперничал с Дональдом Трампом на праймериз, станет главой Министерства по повышению эффективности американского правительства. Руководить новый ведомством он будет вместе с Илоном Маском. В частности, они должны будут сократить избыточные расходы США и проложить путь по демонтажу правительственной бюрократии.