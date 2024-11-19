Путин: Россия выйдет с победой из непростого времени благодаря народу
Владимир Путин и Алексей Нечаев. Обложка © Telegram / Кремль. Новости
Россия обязательно станет победителем в непростых мировых условиях, благодаря сплочённости и выдержке наших граждан. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым.
Основным предметом разговора стал проект федерального бюджета на 2025–2027 годы. Депутат представил предложения партии об увеличении его доходности. В финале беседы Нечаев выразил уверенность, что страна выйдет «с победой из этого непростого времени», потому что российский лидер ведёт государство правильным курсом и много работает.
«Благодаря народу России», — поправил Путин Нечаева, подчеркнув умение сограждан проявить себя в сложный период.
Лидер «Новых людей» добавил, что Россия вовсе не одинока в современном мире и у неё много сторонников, что показал, например, саммит БРИКС в Казани. Путин согласился и отметил, что нынешняя цель — не кому-то что-то доказать, а «идти вперёд, развиваться с теми, кто хочет это делать».
Ранее президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с Владимиром Васильевым – главой фракции «Единая Россия» в Госдуме. Парламентарий проинформировал главу государства о работе депутатов над формированием бюджета, а также об организации депутатского контроля в том числе за капитальным ремонтом школ и строительством очистных сооружений на Волге.