Путин: Россия выйдет с победой из непростого времени благодаря народу

Россия обязательно станет победителем в непростых мировых условиях, благодаря сплочённости и выдержке наших граждан. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым.

Основным предметом разговора стал проект федерального бюджета на 2025–2027 годы. Депутат представил предложения партии об увеличении его доходности. В финале беседы Нечаев выразил уверенность, что страна выйдет «с победой из этого непростого времени», потому что российский лидер ведёт государство правильным курсом и много работает.

«Благодаря народу России», — поправил Путин Нечаева, подчеркнув умение сограждан проявить себя в сложный период.

Лидер «Новых людей» добавил, что Россия вовсе не одинока в современном мире и у неё много сторонников, что показал, например, саммит БРИКС в Казани. Путин согласился и отметил, что нынешняя цель — не кому-то что-то доказать, а «идти вперёд, развиваться с теми, кто хочет это делать».