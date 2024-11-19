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19 ноября, 12:48

Фобии долой: Врач из центра Минздрава раскрыла, можно ли подхватить заразу в общественном туалете

Врач Плахова: Посещение общественного туалета безопасно при соблюдении гигиены

Общественные туалеты на улицах и в торговых центрах на самом деле не опасны. Несмотря на грязь и антисанитарные условия, человек не может подхватить там какую-либо заразу. Об этом эксклюзивно Life.ru в Международный день туалета рассказала доктор медицинских наук, доцент, врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Ксения Плахова.

Заражение инфекцией, передающейся половым путём, в основном происходит в результате незащищённого полового контакта. Возбудители инфекций вне организма человека являются малоустойчивыми. Заражение через бытовые предметы при соблюдении санитарно-гигиенических мер крайне маловероятно.

Ксения Плахова

Доктор медицинских наук, доцент, врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России

Обычно возбудители инфекций, которые передаются половым путём, толком не могут жить вне организма. По словам эксперта, они быстро теряют свою жизнеспособность и способность к инфицированию.

«Посещение общественных туалетов при соблюдении простых общепринятых принципов гигиены человека, при целостности кожных покровов человека, не требует специальных профилактических действий, является безопасным с точки зрения возможности заражения инфекциями, передаваемыми половым путём», — заверила наша собеседница.

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К слову о туалетах, ранее Life.ru рассказывал, что рестораторов призвали штрафовать за русскую классику в уборных. Дело в том, что всё больше российских ресторанов поддаются популярной тенденции и включают в туалетных помещениях произведения именитых отечественных композиторов, народные сказки, стихи и басни, тогда как в залах играет иностранная музыка. Вот только некоторые усмотрели в этом огромное неуважение к родной культуре.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / suriyachan

Андрей Горяничев
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