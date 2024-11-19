«Мощь и надёжность»: Соратник Кадырова поздравил бойцов с Днём ракетных войск
Алаудинов поздравил бойцов ВС РФ с Днём ракетных войск и артиллерии
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов поздравил российских военнослужащих с Днём ракетных войск и артиллерии. Он отметил, что этот праздник олицетворяет многовековую силу и надёжность нашей армии, а также высокий уровень её технического оснащения и профессионализма военных. Алаудинов выразил уверенность, что ракетчики и артиллеристы продолжат прилагать все усилия для защиты Родины.
«Поздравляю военнослужащих и ветеранов ракетных войск и артиллерии Вооружённых Сил Российской Федерации с профессиональным праздником — Днём ракетных войск и артиллерии! Благодарю за достойную службу и желаю крепкого здоровья, счастья и успехов в ратном труде на благо России!», — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, что сегодня, 19 ноября, в России отмечается День ракетных войск и артиллерии. Этот день имеет особое значение для всех, кто служит в этих родах войск и посвятил свою жизнь защите Отечества. Ранее Life.ru делился историями военнослужащих, выбравших путь на передовой, оставив за спиной мирную жизнь.
Telegram / Минобороны РФ