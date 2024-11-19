«Мощь и надёжность»: Соратник Кадырова поздравил бойцов с Днём ракетных войск

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов поздравил российских военнослужащих с Днём ракетных войск и артиллерии. Он отметил, что этот праздник олицетворяет многовековую силу и надёжность нашей армии, а также высокий уровень её технического оснащения и профессионализма военных. Алаудинов выразил уверенность, что ракетчики и артиллеристы продолжат прилагать все усилия для защиты Родины.

«Поздравляю военнослужащих и ветеранов ракетных войск и артиллерии Вооружённых Сил Российской Федерации с профессиональным праздником — Днём ракетных войск и артиллерии! Благодарю за достойную службу и желаю крепкого здоровья, счастья и успехов в ратном труде на благо России!», — написал он в своём телеграм-канале.