В «VK Видео» стал доступен новый раздел «Политика»

В «VK Видео» появился новый раздел — «Политика». Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

«Пользователи, интересующиеся новостями и политическими обзорами, смогут смотреть популярных авторов в одном разделе. На платформе уже представлены блоги «Соловьёв Live», Стаса «Ай, Как Просто!», Дианы Панченко, Дмитрия Пучкова, Захара Прилепина, Андрея Бочарова и нескольких десятков других авторов», — говорится в пресс-релизе на сайте VK.

Новый раздел «VK Видео» доступен для всех платформ. В нём представлены как личные влоги, так и видеоролики от телеканалов РБК, Первый канал, «Россия-1», RT, НТВ и прочих. Также на платформе есть каналы российских военкоров: Александра Сладкова «Сладков+», Александра Коца, Павла Кукушкина («Ты там был?»). В этих категориях зрителям доступны краткие сводки новостей, разборы последних политических событий, беседы с экспертами и документальные фильмы.

Всего в «VK Видео» есть 10 тематических разделов: «Фильмы», «Трансляции», «Шоу», «Детям», «Сериалы», «Телеканалы», «Политика», «Спорт», «Киберспорт и игры», «Интерактив».