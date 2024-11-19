Военные эксперты оценили реальное количество убитых и раненых солдат ВСУ

По некоторым оценкам, общие потери ВСУ с начала специальной военной операции на Украине превысили 900 тысяч человек, убитыми и ранеными, а количество граждан Незалежной, бежавших в другие страны, исчисляется миллионами. Почему эти цифры выглядят правдоподобно, в беседе с Life.ru рассказали военные эксперты.

Как считает полковник в отставке Виктор Литовкин, потери в 900 тысяч человек выглядят очень даже реалистично, если учитывать, что ВСУ за три месяца потеряли более 30 тысяч человек в Курской области, а их средние потери в месяц по всей линии фронта составляют от 10 до 15 тысяч человек. Кроме того, западные источники некоторое время назад оценивали потери ВС Украины в 500–600 тысяч погибших и раненых за всё время СВО.

900 тысяч — это не количество сбежавших с Украины, это цифра погибших и раненых, изувеченных. Поэтому я думаю, что эта цифра близка, наверное, к правде. Мы не знаем с вами точных цифр. На Украине эти цифры скрывают. Поэтому я думаю, что они близки к реальности. Потому что и на Западе несколько месяцев назад были цифры 500–600 украинских погибших и раненых. Это несколько месяцев назад, а если учесть, что только в Курской области они потеряли уже свыше 30 тысяч человек за три месяца и ежемесячно теряют по 10–15 тысяч человек по всей линии соприкосновения, то эти цифры, наверное, соответствуют реальности. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин

В этой оценке с Литовкиным согласен и второй наш собеседник — политолог и военный эксперт Анатолий Кошкин. По его мнению, 900 тысяч убитых и раненых бойцов ВСУ — только результат приблизительного и достаточно грубого подсчёта. При этом, по украинским же данным, количество тех, кто бежал из страны, намного больше.

Это ещё раненые, это не только убитые. Их обычно в два-три раза больше. Цифра в 900 тысяч — это так грубо подсчитывают. Трудно вести статистику, но говорят, что сбежавших с Украины ещё больше. Это не наша статистика, это статистика Украины. Они пытаются путём всевозможных проекций считать, сколько человек пересекли границу, кто пересёк законно, кто незаконно. Это всё требует тщательного расследования. И информация должна быть чистая. Политолог, военный эксперт Анатолий Кошкин

«Я думаю, что больше, потому что там счёт идёт на миллионы. Говорят, пять миллионов уехали в Европу, в Канаду, в Соединённые Штаты. Мы опираемся на высказывания их политиков и экспертов. А насколько там верифицированы данные, нам сложно говорить. И даже в Россию тоже выехали люди, миллионами уехали», — заключил собеседник Life.ru.