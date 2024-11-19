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19 ноября, 14:03

Московские власти заявили об отсутствии безработных в столице

Эксперт Александрова: Безработица в Москве упала до исторически низкого уровня

Почти все жители Москвы имеют место работы. В столице фактически нет людей, официально признанных безработными. Сейчас в городе можно наблюдать исторический минимум уровня безработицы — такие люди в городе отсутствуют, сообщила первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова в ходе HR-форума РБК.

«Безработица сейчас находится на исторически низком уровне. И неважно, мы измеряем её по регистрируемой безработице или мы измеряем её по международным стандартам, по оценкам Международной организации труда, — 0,9% уровень безработицы», — сказала эксперт.

Однажды Александрова даже в шутку предложила мэру Москвы Сергею Собянину закрыть центр службы занятости населения, потому что «нет в городе безработных». Сейчас в столице со статусом и пособиями по отсутствию работы живут только десять тысяч человек. По последним данным Росстата, в сентябре уровень безработицы в среднем по России составил 2,4 процента, третий месяц находясь на исторически низких уровнях.

«Никому больше не нужен статус безработного. Фактически нет ни одного человека, которому мы не можем найти работу в городе», — отметила Александрова.

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Ранее о снижении безработицы во всей России заявил президент Владимир Путин. Российский лидер отметил, что на данный момент в стране на работу начинают выходить девушки и парни до 25 лет. При этом, по его словам, данная группа граждан — «одна из наиболее сложных».

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Life.ru

Наталья Афонина
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