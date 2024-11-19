Переломный момент: Москвичей предупредили о приходе зимы
Метеоролог Позднякова: В конце этой недели в Москву придёт зима
Жителям Москвы рассказали, когда в город придёт зима. Переломный момент произойдёт в пятницу, 22 ноября, когда столбики термометров резко пойдут вниз. Об этом заявила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с интернет-изданием Regions.ru.
До этого момента в столице будет плюсовая температура. Правда, в среду возможен снег, а в четверг — дождь. В некоторых районах города ожидается также сильный туман. Ветер будет дуть западный, умеренный. Средняя температура воздуха в эти дни будет колебаться от +1 до +5 градусов.
В пятницу же столбики термометров покажут минусовые значения — и регион накроет снег. Окончательное приближение зимы жители Москвы почувствуют в предстоящие выходные. По прогнозу синоптика, в субботу и воскресенье температурные показатели опустятся до -4 градусов ночью и -3 днём.
Ранее Life.ru писал, что 2025 год может стать самым тёплым в истории России. Такой вывод сделали специалисты, опираясь на суждение, что каждый следующий год в среднем намного теплее предыдущего. Так, например, было в 2023-м и 2024 годах. Поэтому есть все основания, что предстоящий год установит новые температурные рекорды.