Audi комментирует возвращение на российский рынок

Недавно в Сети появилась информация о возможном возвращении Audi на отечественный рынок. Однако представители автоконцерна заявили, что не ведут бизнес в России и больше не несут ответственность за свою продукцию в стране.

Также в ответ на запрос портала Autonews.ru головной офис Audi сообщил, что все активы марки были переданы AGR Automotive Group. Компания отвечает за послепродажное, гарантийное и сервисное обслуживание автомобилей концерна Volkswagen, включая Audi.

Несмотря на это, вопрос о возможном возвращении Audi в Россию остаётся открытым. Пресс-служба автоконцерна рекомендовала обращаться по этому поводу к представителям Volkswagen, но ответ пока не получен.

Специалисты считают, что ситуация может измениться в ближайшем будущем. Глава консалтинговой фирмы Schneider Group Ульф Шнайдер подчеркнул важность возвращения немецких автопроизводителей на российский рынок, особенно на фоне ажиотажа вокруг китайских марок. Эксперт уверен, что европейские бренды должны действовать быстро, чтобы не упустить свои позиции в России.

Напомним, что деятельность концерна Volkswagen, включая продажу Audi, была приостановлена в России в 2022 году. Тем не менее немецкие автомобили продолжают продаваться в стране благодаря параллельному импорту, который активно используют дилеры.