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19 ноября, 13:26

Певица Слава перенесла микроинсульт на сцене из-за переутомления

Певица Слава. Обложка © Telegram / Ваша СЛАВА

Певица Слава. Обложка © Telegram / Ваша СЛАВА

Российская певица Слава шокировала поклонников признанием о своем самочувствии. Во время недавнего концерта артистка почувствовала резкое ухудшение состояния, которое она описала как микроинсульт. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети.

Слава поделилась, что во время выступления у нее появились вспышки в глазах и сильный шум, что вызвало потерю ориентации в пространстве. «Как будто микроинсульт случился. Сильный звук, какие-то вспышки в глазах. Я не понимала, где я, что петь, где я нахожусь. Но понимала, что на меня все уже смотрят странно», — рассказала певица.

Артистка связывает инцидент с переутомлением из-за плотного концертного графика. В последние месяцы она активно гастролировала по городам России, практически не оставляя времени на отдых. Слава призналась, что ее иммунитет ослаблен, что привело к дополнительным проблемам, таким как зуд кожи, глаз и носа.

Несмотря на произошедшее, Слава сохраняет оптимизм и планирует скорректировать свой рабочий график, чтобы уделять больше времени отдыху и восстановлению. Она поблагодарила поклонников за поддержку и заверила, что с ней все в порядке. «Я сильная. И быстро справилась. Со мной такое под конец года случалось уже. Это просто сильная усталость. Плюс заболела. А так все хорошо. Ничего серьезного», — успокоила она своих подписчиков.

Слава — известная российская певица, телеведущая и киноактриса, лауреат многочисленных музыкальных премий, включая «Песню года» и «Золотой граммофон». Ее творчество и энергичные выступления всегда находят отклик у широкой аудитории, однако здоровье артистки напоминает о необходимости заботиться о себе и находить баланс между работой и отдыхом.

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Александра Журавская
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