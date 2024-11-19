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19 ноября, 13:02

Госпитализированного с саммита G20 президента Парагвая выписали из больницы

Госпитализированного с саммита G20 главу Парагвая Сантьяго Пенья выписали из больницы в бразильском Рио-де-Жанейро, сообщает его пресс-служба. Сейчас он готовится возобновить своё участие во встрече «Двадцатки».

«После тщательного обследования и отдыха президент Сантьяго Пенья был выписан из больницы», — поделились в офисе президента.

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Напомним, Пенья обратился за медпомощью из-за ухудшения самочувствия на саммите «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро. Глава государства пожаловался на боль в области сердца.

Обложка ©

X / Presidencia Paraguay

Алена Пенчугина
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