Госпитализированного с саммита G20 президента Парагвая выписали из больницы

Госпитализированного с саммита G20 главу Парагвая Сантьяго Пенья выписали из больницы в бразильском Рио-де-Жанейро, сообщает его пресс-служба. Сейчас он готовится возобновить своё участие во встрече «Двадцатки».

«После тщательного обследования и отдыха президент Сантьяго Пенья был выписан из больницы», — поделились в офисе президента.